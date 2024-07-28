Batman\'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Sevgi Saygı:

darısı diyarbakırlıların başına

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Erkan Olcay: siz hiç insan olmayın denediniz mi 30 1

İsmail Sel: darisi senin ailenin basina insAllah 23 1

yasemin Özsoy: Darısı senin ve ailenin başına 15 1

Murat Çoker: terbisyesizce yorum yapmayın insanlar vefat etmiş nasl vicdanlarnz var anlamıyorum allah rahmet eylesin 10 0

kuzeyli baba: sevgi ve saygı ile alkışlıyorum sizi 0 2