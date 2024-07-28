Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi - Son Dakika
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Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman\'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

28.07.2024 23:22
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Batman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir tırın, düğün çıkışında davetlilerin arasına dalması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza Batman- Siirt çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi.

Düğünden çıkıp karşıya geçmeye çalışan aileye kontrolden çıkan bir tır çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sevgi Saygı: darısı diyarbakırlıların başına 3 73 Yanıtla
    Erkan Olcay: siz hiç insan olmayın denediniz mi 30 1 İsmail Sel: darisi senin ailenin basina insAllah 23 1 yasemin Özsoy: Darısı senin ve ailenin başına 15 1 Murat Çoker: terbisyesizce yorum yapmayın insanlar vefat etmiş nasl vicdanlarnz var anlamıyorum allah rahmet eylesin 10 0 kuzeyli baba: sevgi ve saygı ile alkışlıyorum sizi 0 2 Vedat Cakmak: sende vicdan merhamet yoksa ben ne söylersem soyliyeyim bişey değişmez. çünkü biliyorum senin gibi insanlar için bu iyi günler. 1 0
  • Galatasaray 1905: olenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil sifalar versin 14 2 Yanıtla
  • ond dem: ülkenin her yerine bela yağıyor. 6 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Lig ne zaman başlıyor Fener şampiyon inşallah. lay lay layyy 0 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi - Son Dakika
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