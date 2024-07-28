Batman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir tırın, düğün çıkışında davetlilerin arasına dalması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Katliam gibi kaza Batman- Siirt çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi.
Düğünden çıkıp karşıya geçmeye çalışan aileye kontrolden çıkan bir tır çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi - Son Dakika
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