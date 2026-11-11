Batman\'da otomobilin motoru seyir halindeyken alev aldı, itfaiye müdahale etti

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.