Batman\'da otomobilin motoru seyir halindeyken alev aldı, itfaiye müdahale etti

Batman'da otomobilin motoru seyir halindeyken alev aldı, itfaiye müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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