Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. - Son Dakika
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Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.

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Batman'da kayyum kararını protesto eden PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.

06.11.2024 22:34  Güncelleme: 22:47
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İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Karar sonrasında Batman'da yükselen tansiyon üçüncü gününde de düşmedi.

Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi

Kentin farklı noktalarında sokağa çıkan PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde cadde ve sokakların PKK sempatizanlarınca çöp konteynerleri ile kapatıldığı, polislere de havai fişek ve taşlarla saldırıldığı görüldü.

Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi

'VALİ ÇIK LAN BURAYA' DİYEN GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından kentte terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenleyerek belediyeye yürümeye çalışırken, Vali Ekrem Canalp'e "Vali çık lan buraya" diyen gösterici gözaltına alındı.

Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi

Belediye binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz, İsrail bile sizden daha iyidir" dedi ve bariyerleri devirmeye çalıştı. Polisin, 'dağılın' uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edildi, çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamaları yapan gösterici de gözaltına alındı.

Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 İLDE 140 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Batman\'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.

Politika, 3-sayfa, Kayyum, Batman, Yaşam, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Gürbüz:
    bahçeliyi gönderin, onları ancak o yatıştırabilir. 11 8 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Bunlar da meclise gelip Dem parti grubunda konuşsun mu Bahçalı? 9 8 Yanıtla
  • RASİM ŞAHİN:
    Bu haberlere inanmayın abartıyorlar üç beş kişi toplanıp ateş yakıyo öyle lanse ediyorlarki bilinçli olarak sanki batman yanıyor... 10 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Eeee Eşşeğin aklına karpuz kabuğu düşürürsen olacağı buydu. ülkeyi yönetenler kaos u çok seviyor. 3 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Eliniz Kırılsın Vatan Hainleri 2 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    denetimli serbestlik 0 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    o.çocuklarini bu ulkede yasatmayin 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    LAN DİYENİ YAĞLI JOP DEMESİ YAPILSA YAMDIM VALİ DİYE BAĞIRIR. YADA MERDİVEN DEN DÜŞTÜ YAPIN. YADA TUVALETE AYAĞI KAYMIŞ YAPIN. 0 0 Yanıtla
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