Batman'ın Belde Mahallesi'nde motoru dumanlanan otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Batman'ın Belde Mahallesi'nde motoru dumanlanan otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

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Batman\'ın Belde Mahallesi\'nde motoru dumanlanan otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü
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Batman'ın Belde Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi ve araç alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekip 112'yi aramasıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; otomobilde maddi hasar oluştu.

Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeBatmanGüncelSon Dakika

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