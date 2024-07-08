Batman\'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı

3.Sayfa

Batman Merkez Bahçelievler Fatih Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi ama sonrasında yaşananlar ise deyim yerindeyse tam bir rezaletti.

BU NASIL SORUMSUZLUK?

Yangın, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında çıktı. kısa sürede terası kaplayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Buraya kadar her şey normal... Ancak sonrasında yaşananlar ise Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğünde görev yapan yetkililerin sorumsuzluğunu gözler önüne serdi.

TAM ALEVLER SÖNECEKKEN SU BİTTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede tedbir aldıktan sonra alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak tam yangın söndürülecekken itfaiyenin araçlarındaki sular bitti. Bunun üzerine alevler yeniden parladı ve diğer dairelere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ve TPAO'ya ait petrol söndürücü araçlar desteğe geldi. 3 saate söndürülen yangın sonrası binadaki 4 daire kullanılamaz hale geldi.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİLİ

Hem itfaiye araçlarının suyunun bitmesi hem de şehrin göbeğindeki yangına sadece itfaiye iki aracının gönderilmesi vatandaşların büyük tepkisini çekti. Olay sonrası bazı site sakinleri, "Burası Batman'ın göbeği ve bu kadar kısa sürede bu yangın neden bu kadar büyüdü? Bir kişi az daha ölüyordu ve sorumlular mutlaka bunun hesabını vermeli" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.