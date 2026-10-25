Battalgazi\'de pazar yerindeki araçta çıkan yangını belediye zabıtası söndürdü

Battalgazi'de pazar yerindeki araçta çıkan yangını belediye zabıtası söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Niyazi Mısri Caddesi'ndeki pazar yerinde bir araçta çıkan yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Niyazi Mısri Caddesi'ndeki pazar yerinde bir araçta çıkan yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.
Battalgazi'de Niyazi Mısri Caddesi üzerindeki pazar yerinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptı. Ekipler, yangın söndürme tüpü kullanarak araçtaki yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?