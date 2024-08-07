Bayburt\'ta Çatı İşçisi Hayatını Kaybetti

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Bayburt'ta bir binanın çatısını yenildiği esnada boşluğa düşerek ağır yaralanan çatı işçisi Ogün Karaer(52) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir binanın çatısında çalışırken binanın içine düşen çatı işçisi Ogün Karaer, olay anında ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken kalbi duran Karaer, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Karaer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, sabaha karşı hayatını kaybetti. - BAYBURT