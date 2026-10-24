Bayrampaşa'da motorundan duman çıkan panelvan alev alarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da motorundan duman çıkan panelvan alev alarak kullanılamaz hale geldi

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Bayrampaşa\'da motorundan duman çıkan panelvan alev alarak kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa\'da motorundan duman çıkan panelvan alev alarak kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa'da seyir halindeki panelvanın motorundan duman çıkınca araç emniyet şeridine çekildi ve kısa sürede alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü, panelvan kullanılamaz hale gelirken sürücü aracı yaklaşık 2 saat önce servisten aldığını söyledi.

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeyken çıkan yangında panelvan araç kullanılamaz hale geldi. Aracını yaklaşık 2 saat önce servisten aldığını belirten sürücü, hortum kaçağını yaptırdıktan sonra yola çıktığını söyledi. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Güzel yönetimindeki 34 PLG 764 plakalı panelvanın motor bölümünden seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Güzel, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alevlerin sardığı panelvan için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"2 saat önce sanayiden çıktım"

Yaşadıklarını anlatan sürücü Mehmet Güzel, "Ön kaputtan dumanların çıktığını fark edince aracı emniyet şeridine çektim. Kaputu açtıktan sonra araç kendi kendine alev almaya başladı. Arabanın arızası yoktu, bir hortum kaçağı vardı, onu yaptırdım. Sanayiden çıktım, kendi kendine alev aldı. İki saat önce sanayiden çıktım" dedi.

Araç yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
BayrampaşaOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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