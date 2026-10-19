Bayrampaşa'da polise saldıran 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayrampaşa'da polise saldıran 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da oynanan spor müsabakası öncesinde stat çevresindeki evlere zorla girmeye çalışan ve polise saldıran 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da dün oynanan bir spor müsabakası öncesinde stat çevresindeki evlerin zillerine basıp duvarlardan atlayarak stada zorla girmeye çalışan ve kendilerini uyaran polis ekiplerine saldıran 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim 2026 tarihinde ilçede oynanan bir spor müsabakası nedeniyle stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Altıntepsi Mahallesi'nde toplanan bir grup taraftarın stat çevresindeki evlerin zillerine basarak içeri girmeye çalıştığı ve stadın duvarlarına tırmanarak içeriye zorla sızmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, taraftar grubunu uyararak bölgeden uzaklaşmalarını istedi. Polisin uyarılarına riayet etmeyerek taşkınlıklarına devam eden gruptan H.C.C., E.C., B.C., T.H.T. ve B.C.K. isimli şahıslar muhafaza altına alınmak istendi. Bu sırada zanlılar, kendilerini engellemeye çalışan görevli polis memurlarına mukavemet göstererek fiziki saldırıda bulundu. Olay yerine kısa sürede sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle polise direnen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA
Bayrampaşa3. SayfaGüvenlikGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:17:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da polise saldıran 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei