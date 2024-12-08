BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor - Son Dakika
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BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor

BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor

DİSK Basın-İş, 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, basın sektöründe her dört çalışandan biri asgari ücretin altında maaş alıyor. Araştırma ayrıca, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da ortaya koydu.

08.12.2024 23:54
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Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 53 farklı kurumdan 82 basın emekçisiyle yapılan araştırma, sektördeki maaşların büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde olduğunu ortaya koyarken, basın emekçilerinin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi de gözler önüne serdi.

HER 4 BASIN EMEKÇİSİNDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, basın sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL ile asgari ücretten yalnızca %28 daha fazla. Her dört çalışandan biri, asgari ücretin altında maaş alıyor ve çalışanların %90'ı ise 25 bin TL'nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Basın emekçilerinin, 2025 yılı için talep ettiği ortalama ücret 42 bin 134 TL. Ancak bu rakam bile, yıl içinde beklenen yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde kalıyor.

SEKTÖRDE KIDEM GÜVENCESİ YOK

Araştırma, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da gösteriyor. Ortalama kıdem süresi yalnızca 3,8 yıl. Çalışanların %70'i aynı iş yerinde 3 yıldan az süreyle çalışabiliyor. Bu durum, düşük maaşlarla iş değiştirme döngüsünün sektörde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

DİSK BASIN-İŞ'İN TALEPLERİ

DİSK Basın-İş, araştırma sonuçlarından yola çıkarak basın emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için şu taleplerde bulunuyor:

  • Asgari ücretin en az iki katı "taban ücret" uygulaması getirilmeli.
  • Çalışanlara her yıl en az asgari ücret artışı kadar zam yapılmalı.
  • Deneyim yılı başına %3 ek zam, buna ilave olarak aynı kurumda geçirilen her yıl için %5 ek zam uygulanmalı.
  • Günlük 750 TL saha harcırahı sağlanmalı.
  • Büyükşehirlerde çalışan basın emekçileri için maaşlara %25 "büyükşehir tazminatı" eklenmeli.

"ASGARİ ÜCRET DEĞİL, TABAN ÜCRET İSTİYORUZ!"

Basın çalışanlarının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalışmasının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı raporda, "Basın emekçileri ağır koşullarda, sürekli zamana karşı yarışarak fikir işçiliği yapıyor. Asgari ücret seviyesinde çalıştırılmaları hem çalışanların yaşamını hem de halkın haber alma hakkını olumsuz etkiliyor" ifadelerine yer verildi.

BASIN KARTI SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartı uygulamasına da tepki gösterildi ve Cumhurbaşkanlığının "uygun bulmadığı" binlerce basın emekçisinin sahadaki habere ulaşmak için toplu taşıma ücretini cebinden karşıladığı vurgulandı.

DİSK Basın-İş, basın emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücretler ve çalışma koşulları için mücadelenin süreceğini duyurdu.

Asgari Ücret, İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
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