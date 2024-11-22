Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş

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İstanbul Fatih'te, kimyasal zehirlenme şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan anne Dilek Çiçek'in (23) emniyette verdiği ifade kan dondurdu. Çocuğunun biberonuna tiner koyduğunu kabul eden Anne Çiçek, çorbasına da çamaşır suyu koyduğunu itiraf etti.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ

Kimyasal zehirlenme şikayetiyle 29 Eylül'de hastaneye kaldırılan Yunus Emre Çiçek, yaklaşık 1.5 ay tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili başlatılan incelemede, çocuğun, annesi Dilek Çiçek'in evlilik dışı ilişki yaşadığı Y.E. (46) ile birlikteliğinden olduğu tespit edildi. Bebeğin biberonla tiner içmesi sonucu kimyasal zehirlenme yaşayarak öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Dilek Çiçek ve baba Y.E. gözaltına alındı.

KENDİ ELLERİYLE ZEHİRLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Anne Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde olayı inkâr etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamayarak çocuğunu kendi elleriyle zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi.

"ÇORBA YAPMIŞTIM İÇİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDUM"

Sabah gazetesinin haberine göre cani annenin ifadesinde çocuğu öldürdüğünü itiraf ederek, "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Ben de biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım, içine çamaşır suyu koyup verdim" dediği kaydedildi.