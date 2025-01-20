Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu

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46.6 milyon Instagram takipçisi bulunan Rus fenomen Sergey Kosenko hakkında, iki aylık bebeğini kar yığınına fırlattığı görüntüler nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. "Bay Teşekkür Ederim" olarak da bilinen Kosenko'nun bu tehlikeli hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ocak 2024'te paylaşılan ve binlerce kez izlenen videoda, sadece mont giyen bebeğin havaya fırlatıldıktan sonra derin kar yığınının içinde kaybolduğu görülüyor. Olayın ardından harekete geçen Rus yetkililer, Kosenko'nun mal varlığına el koydu. 43 farklı banka hesabında bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerindeki varlığı donduruldu.

Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi, şu anda yurt dışında yaşayan Kosenko'yu gıyabında tutukladı. Mahkeme kararına göre, Kosenko Rusya'ya döndüğü anda iki ay gözaltında tutulacak. Fenomen ise videoda gerçek bebek değil, manken kullandığını iddia ediyor.

Sosyal medyada "Leo'nun ilk uçuşu" başlığıyla paylaşılan video büyük tepki toplayınca Kosenko videoyu sildi. Ancak daha sonra kendisinin ve bebeğin annesinin kara atladığı yeni videolar paylaştı. Bu videolara "Dikkat! Bu kardır! Tekrarlamayın! Çok tehlikeli!" notunu düştü.

Bu olay, Kosenko'nun ilk skandalı değil. 2021'de bir kadını arabanın tavanına bantlayarak Moskova sokaklarında dolaşması da büyük tepki çekmişti. Los Angeles ve Dubai arasında yaşayan fenomen, bir küçüğe kasıtlı zarar vermeye teşebbüs ve çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapsi isteniyor.