Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor

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Amerikalı influencer Karissa Widder, sosyal medyada tartışmalara neden olan bir video paylaştı. Widder, bebeğinin cenazesi için hazırlanırken çektiği bir videoyu Instagram'da paylaştı ve video kısa sürede 12 milyondan fazla izlendi. Widder'ın bu paylaşımı, sosyal medyada kişisel anların paylaşılması konusunda tartışmalara yol açtı. Bu olay, sosyal medyanın ne kadar özel anları paylaşabileceği konusunda soruları gündeme getirdi.

24.08.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
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Sosyal medyada ilginç bir olay yaşandı. Amerikalı influencer Karissa Widder, bebeğinin cenazesi için hazırlanırken çektiği bir videoyu Instagram'da paylaştı. Videoda Widder, puantiyeli bir elbise giymiş, gülümsüyor ve dönüyor.

Widder video üzerine "Düğünüm için hazırlandığım yerde bebeğimin cenazesi için hazırlanıyorum" yazısını ekledi. Ayrıca aynı mekânda gelinliğiyle çekilmiş bir görüntü de paylaştı.

Açıklamasında, "Kızımızın yaşam kutlamasını evlendiğimizde yaptık. Kızımızı kutlamak için bundan daha iyi bir yer olamazdı" dedi.

Video iki günde 12 milyondan fazla izlendi. Widder yorumları kapattı, ancak bu tepkileri engelleyemedi. Video Reddit'te de paylaşıldı ve birçok yorum aldı.

Bir Reddit kullanıcısı, "Bu paylaşım beni çok öfkelendirdi. İnsanlar beğeni ve yorum için her şeyi mi yapıyor?" diye yazdı.

Bu olay, sosyal medyada kişisel anların paylaşılması konusunda tartışmalara yol açtı.

Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

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