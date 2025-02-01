Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü

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Ne kadar şirinlik yapsa da polisler cezayı eline tutuşturdu

ABD'nin Georgia eyaletinin Coweta kentinde akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, Kasım 2023'te uykusundan uyandığında bebeğinin tepki vermediğini fark etti. Yetkililerden yardım isteyen Creel, bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyledi.

VÜCUDU YANAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğe kalp masajı yapmaya başlayan sağlık ekipleri, çocuğun sağ tarafında ciddi yanıklar olduğunu tespit etti. Ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis, olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde uyuşturucu kullanma aparatı buldu. Olay tutanağında, Creel'in arka verandada bir esrar içme aparatı bulundurduğu belirtildi. Creel'in bebeğinin ölüm anında madde etkisi altında olduğu değerlendiriliyor.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Bebeğin ölümünün ardından anne, ikinci dereceden çocuğa eziyet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı. Bir yıl sonra, aynı yılın ocak ayında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.

İKİNCİ DERECE CİNAYET SUÇLAMASI

Fox 5 Atlanta'nın ulaştığı iddianameye göre, büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti. İddianamede Creel için "...Söz konusu sanık kendinden geçmiş ve kontrole tabi bir maddenin etkisi altındayken, bir saç kurutma makinesini açık bırakarak ve söz konusu çocuğun yakınında ısıtılmış hava üfleyerek acımasız bir şekilde aşırı fiziksel ve zihinsel acıya neden oldu" iddiası yer aldı.

Creel, 24 Ocak'ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne gönderildi. Ancak perşembe günü itibarıyla, Creel'in mahkum listesinde yer almadığı bildirildi.