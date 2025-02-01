Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü

Geniş Video İzle

ABD'de akıllara durgunluk veren cinayet olayı yaşandı. Bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakalan anne, bebeğini yakarak öldürdü. Anne, ikinci derece cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2025 12:27  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinin Coweta kentinde akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, Kasım 2023'te uykusundan uyandığında bebeğinin tepki vermediğini fark etti. Yetkililerden yardım isteyen Creel, bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyledi.

VÜCUDU YANAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğe kalp masajı yapmaya başlayan sağlık ekipleri, çocuğun sağ tarafında ciddi yanıklar olduğunu tespit etti. Ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis, olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde uyuşturucu kullanma aparatı buldu. Olay tutanağında, Creel'in arka verandada bir esrar içme aparatı bulundurduğu belirtildi. Creel'in bebeğinin ölüm anında madde etkisi altında olduğu değerlendiriliyor.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Bebeğin ölümünün ardından anne, ikinci dereceden çocuğa eziyet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı. Bir yıl sonra, aynı yılın ocak ayında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.

İKİNCİ DERECE CİNAYET SUÇLAMASI

Fox 5 Atlanta'nın ulaştığı iddianameye göre, büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti. İddianamede Creel için "...Söz konusu sanık kendinden geçmiş ve kontrole tabi bir maddenin etkisi altındayken, bir saç kurutma makinesini açık bırakarak ve söz konusu çocuğun yakınında ısıtılmış hava üfleyerek acımasız bir şekilde aşırı fiziksel ve zihinsel acıya neden oldu" iddiası yer aldı.

Creel, 24 Ocak'ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne gönderildi. Ancak perşembe günü itibarıyla, Creel'in mahkum listesinde yer almadığı bildirildi.

Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü

3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mükerrem Kılıç:
    haber yazma şekline bak sanki bilerek öldürmüş başlığa bak içeriğe bak 25 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş işler memuru 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.