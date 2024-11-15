Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

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Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra hayatını kaybetti. 23 yaşındaki annenin karakoldaki ifadesinde yanında kaldığı ablasını suçladığı öğrenildi.

BEBEĞİNİ TİNER İÇİRİP ÖLDÜRDÜ

Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) sevgilisi Yılmaz E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Y.E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

ANNE TUTUKLANDI

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABLASINI SUÇLAYARAK KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

2 yaşındaki minik Emre'nin babası ve teyzesi Kanal D'ye konuştu. Dilek Ç.'nin ablası, kardeşinin karakolda kendisini suçladığını belirterek, "Ben 4 gün onlara gül gibi baktım. İfadesinde 'Benim ablam öldürdü.' demiş çocuğu zehirleyerek. Ben ona demişim ki ilaç ver çocuğa. 'Ben, annemle kardeşimle kavga ettim, beni dövdüler.' dedi. Telefon konuşmasından sonra Dilek Ç. Kırıkkale'den İstanbul'a geldi. 'Eşim bizi Esenler'de bir otele yerleştirdi.' dedi, 'Eşim çalışıyor, ben bir kaç gün sizde kalabilir miyim?' dedi. Pazar günü geldi buraya. Çocuk çok hareketliydi hiçbir şeyi yoktu. Karakolda 'Ablam yaptı, ablam öldürdü.' demiş çocuğu zehirleyerek." dedi.

Baba ise, "Ben 7 ay sonra öğrendim onun hamile olduğunu, ben istedim çocuğu, 'Yok, ben kendim bakacağım." dedi. Birlikteliğimiz olmadı, İstanbul'a geldiğinde gördüm, çocuğa bakmak için gitmiştim. Ben hiç beraber yaşamadım onunla, çocuk benimdi. Şu anda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Dilek ile evli değilim ben. Başkasıyla evliyim." diye konuştu.