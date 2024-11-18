Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler - Son Dakika
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Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

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Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava için duruşmaya gelen acılı annenin adliye önünde anlattıkları tüyleri diken diken etti.

18.11.2024 15:40
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İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli bugün hakim karşısına çıktı.

GÜLEREK "ÇOCUĞUN ÖLECEK" DEMİŞLER

Türkiye'nin kilitlendiği dava için adliyeye gelen acılı annenin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. Çocuğundan defalarca yanlış kan alındığını ifade eden acılı anne, "Çocuğumun altını dahi değişmemişlerdi. O acıya nasıl dayandı yavrum. Çocuğumu terk etmişler resmen... Hiç mi Allah korkusu yokmuş onlarda... Sürekli çocuğun ölecek diyorlardı ve bunu söylerken gülüyorlardı. Neler yaşadığımı bir Allah bir de ben bilirim. Çocuğumun ölmesini bekledim resmen. Hiç iyi bir şey söylemediler. SSK'dan para almak için çocukları ölüme terk etmişler" dedi.

Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

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Son Dakika 3.Sayfa Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rıdvan öztürk:
    Bu vahsileri bu katilleri koruyan kollayan kim varsa onlarda yargilanmali 11 0 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    vijdansiz köpekler 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah yardımcıları olsun 0 0 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Başta sağlık bakanları yargılanmalıdırlar istanbul sağlık müdürlüklerini yapanlarda yargılanmalıdırlar ruhsatverenler de . 0 0 Yanıtla
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