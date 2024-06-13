''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında - Son Dakika
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''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında

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"Bedava tatil kazandınız" diyerek binlerce kişiyi dolandırıp 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır yürütülen gizli soruşturmada, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, yakalananlar arasında Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da olduğu ortaya çıktı.

13.06.2024 22:36  Güncelleme: 23:05
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Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır gizli soruşturmayı yürüttü.

'Bedava tatil kazandınız' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında

"BEDAVA TATİL KAZANDINIZ" DİYEREK KANDIRMIŞLAR

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "Bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi.

Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.

'Bedava tatil kazandınız' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında

21 FARKLI ŞİRKET KURULDU

Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ileri sürülen zanlılar, hisse satışı yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrettiği, bu devirler sayesinde de zanlıların kendilerine ulaşılmasının engellendiği öğrenildi. Devre mülk haklarını kullanamayan vatandaşların, bir üst kategori olarak lanse edilen "Kırmızı Dönem Satışı" adı altında ikna edilerek bir kez daha dolandırıldıkları da iddialar arasında.

29 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. Şu ana kadar gelen başvurulara göre "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun işlenmesiyle 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Rakamın başvuruların artmasıyla birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

'Bedava tatil kazandınız' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında

ŞÜPHELİLER ARASINDA ÜNLÜ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheliler arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakterine hayat veren Yusuf Atala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Yusuf Atala, adliyeye sevki sırasında objektiflere yansıdı.

\'\'Bedava tatil kazandınız\'\' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mehmet ali Gül: Çakal 21 0 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Carlos 16 2
  • Selim Tatar: yıllardır insanları kandırıyorlar youtubeda yüzlerce magdur insanın çektiği video var savcılık daha yeni harekete geçiyor geç kalmış adalet adalet değildir 14 2 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Millete bedava de sadece.. bu sistem zaten natamam termal dere mülklerin çoğunda yapılıyordu. Yeni bir olay değil. Hukuki mesele deyip çıkılmaz inşallah. 12 2 Yanıtla
  • Okay Örüm: Ülke hap yap para kap durumuna geldi valla. Kim kimi tutarsa 11 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Ee nede olsa sanatçı sana atlar okulundan mezun 2 0 Yanıtla

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