Bedelli askerlik ücreti değişiyor - Son Dakika
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Bedelli askerlik ücreti değişiyor

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Milyonlarca vatandaş, yarın açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

02.01.2025 14:20  Güncelleme: 14:31
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Milyonlarca vatandaşın gözü aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Enflasyon rakamları, yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 217 bin 871 lira olan bedelli ücreti, 2025 yılında 244 bin lirayı aşacak.

YAŞLILIK AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Buna göre yaşlılık aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 690 liraya yaklaşacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 743 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 616 lira,

Engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira olarak güncellenecek.

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde bakım yardım desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 180 liraya çıkacak.

ÇOCUK YARDIMI

Okul öncesi çocuk yardımı 4 bin 312 liradan 4 bin 837 liraya, İlkokula devam eden çocuk yardımı 6 bin 468 liradan 7 bin 255 liraya, Ortaöğretime devam eden çocuk yarımı 6 bin 899 liradan 7 bin 739 liraya yükselecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı aralık enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor. Enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Enflasyon tahminine göre hareket edilirse emekli maşları, yüzde 16,42'lik artış gösterecek. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından doğan zam oranı yüzde 12,18 olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Enflasyon beklentileri çerçevesinde 41 bin 827 liradan 46 bin 920 liranın üzerine çıkacak. Yeni rakam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

Bedelli askerlik ücreti değişiyor

3-sayfa, Memur, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bedelli askerlik ücreti değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Vatan Hainleri Yapsın Bedelli 24 42 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    zengin para verip gtmiyor fakir gidiyor askere sonra bedelli yapanlar klavye de vatansever naralar atıyor 41 12 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    Zaten zenginin çocukları gitmiyor. aşırı yükseltin bari ?? 30 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    en az 1m TL olmalı 21 10 Yanıtla
  • Salih Tokay:
    ordu dediğin hem maddi hem manevi zengin olacak parasizda olmaz nefersizde olmaz haydi hayırlısı 12 13 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bi soluklanin ni nefeslenin 5 ayda bi zam yapıyorsunuz kitabın neresinde yazıyor bu tarife 6 1 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    şimdi ben 18 ay askerlik yaptım bazıları da para verip askerlik yapmış gibi oluyor bu durumda kim daha çok vatanını seviyor benle o paralı vatansever ler eşitmi oluyoruz bu adaletmi ondan sonra çıkıyorlar TV ekranlarında ve klavye başında vatan milet Sakarya diye nara atıyorlar sahte vatan severler 0 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bunuda paraya bagladılar.fakir gidemiyor bedelli 0 0 Yanıtla
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