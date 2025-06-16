Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret - Son Dakika
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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret

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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
16.06.2025 12:45  Güncelleme: 12:52
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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
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Bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Şu anda 243 bin lira olan bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz itibarıyla artacak. Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 277 bin liraya çıkacak.

Bedelli askerlik ücreti her yıl sende 2 kere zamlanıyor. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücretide artacak. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine kadar başvuru yapanlar farkı ödememiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

ZAMSIZ ÖDEME İÇİN SON GÜN 30 HAZİRAN

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. NTV'de yer alan habere göre, 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlara ise zamlı tarife uygulanacak.

TEMMUZDA 277 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 14. Bu orana göre yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin liraya çıkacak. Net rakam ise haziran enflasyonundan sonra belli olacak. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklayacak.

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic:
    hani vatana hizmetin bedeli olmazdı ? hani fakir parası olmadığı için askere gidecek zengin parayı basacak yatacak çok beklersiniz deniliyordu ? sahi ne oldu konuşulan verilen sözler ? 28 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    senin de zamına koyuyorum, senin de zamına koyuyorum 25 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bedelli askerlik ne ya biz 20 ay yaptik bu görevi herkes yapmalı en az 1 yıl 21 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    buna da bi eklenti lazim.. bedelli askerlik ucretlenri nasil belirleniyor.. : kuresel dalgalanma ile mucadele ve dis gucler ile de yine mucadeler birimi gunumuz dolar kuru temelli otomatik guncelleme ile yeni tutarlari halkimizin hizmetine sokmus olup tum yurttaslarin kullanimina acmis olmaktadir gibi bi eklenti iyi olir bak akdakika haber 5 3 Yanıtla
  • Bakış Açısı:
    Maaşı 40 bin tl nin üzerinde olan 20-30 yaş aralığındaki bayanlarda bedelli parası vermeliler. Çalışmayanlar ise ayrıcalığımız olsun onlara. Eşitlik istiyoruz. 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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