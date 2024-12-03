Belediye Başkan Yardımcısı'na makam odasında saldırı: Yüzde 80 görme kaybı oluştu - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcısı'na makam odasında saldırı: Yüzde 80 görme kaybı oluştu

Belediye Başkan Yardımcısı\'na makam odasında saldırı: Yüzde 80 görme kaybı oluştu

İzmir'in Menderes ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasında darbedildi. Sönmez'in tek gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2024 18:16
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İzmir Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasına Yakup T. isimli şahıs ve bir grup arkadaşı iş yeri ruhsatı için görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti. Sönmez'in durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YÜZDE 80 GÖRME KAYBI

Sönmez, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkanlığı'nda, bugün saat 12.30 sıralarında, 'darp edilen şahıs' ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir. Yapılan araştırmada, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'e yumruk atıldığı iddiasıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir" denildi.

İMAR MÜDÜRÜ BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Öte yandan geçen 8 Ağustos'ta Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen de İnönü Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Murat Özcan tutuklanmış, Y.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkan Yardımcısı'na makam odasında saldırı: Yüzde 80 görme kaybı oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Demir:
    siyasi olarak ayırt etmiyorum ama belediyeler işi haraca çevirdi. milletin işini kolaylaştırın zorlaştırmayın. yardımcı olun siz onun için varsınız. 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belediye Başkan Yardımcısı'na makam odasında saldırı: Yüzde 80 görme kaybı oluştu - Son Dakika
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