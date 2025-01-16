Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor - Son Dakika
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Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor, görüntülü ispat edebiliriz" dedi.

16.01.2025 19:49  Güncelleme: 20:04
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul için çarpıcı iddialarda bulundu. İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon suyu karıştığını iddia eden başkan, bunu görüntülü olarak ispat edebileceklerini söyledi.

Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor

"İSTANBUL'A GİDEN SUYA DÜZCE'DE KANALİZASYON VE LAĞIM SUYU KARIŞIYOR"

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Düzce'de, Melen Çayı'na kanalizasyon sularının karıştığını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yayınladı. Bunun ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 36'sının Düzce'den karşılandığını belirterek, "Bu kuraklık olduğu zamanlarda yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Kuraklık olduğu dönemlerde su ihtiyacının yüzde 50'si Düzce'den karşılanıyor. İSKİ'nin su havzalarında yapması gereken çalışmalar var. Son 5 yıldır İSKİ bir takım çalışmalar yapmakla birlikte Düzce'de yapması gereken yatırımları tamamlayamadı. Bugün bir açıklamasını gördüm İSKİ'nin 'ben yatırım yapmadılar demedim yatırımlarını tamamlamadılar' diye söyledim. Gerçekten de bu yatırımlar tamamlanmadı. Bu yatırımlar tamamlanmadığı için şu anda İstanbul'a giden suya Düzce'de kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bunun görüntülü olarak ispatlayabiliriz. Özellikle Konuralp bölgesinin kanalizasyonu arıtmaya bağlanmadığı için maalesef Melen suyuna gidiyor. Yine benzer şekilde Kaynaşlı ve Cumayeri bölgesi arıtmaya bağlanmamış ve sular Melen'e gidiyor. Melen çayından da İstanbul'a gidiyor. Yani İstanbul'a giden içme suyuna Düzce'den lağım suları karışıyor demek istedim" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor

"İSKİ'NİN YATIRIM BÜTÇESİ ÇOK YÜKSEK"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bütçesinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Özlü, "Benim çağrım siyasal bir çağrı değildir. Benim çağrım İSKİ'nin bu yatırımları bir an önce tamamlaması çağrısıdır. Bakın İSKİ'nin yatırım bütçesi çok yüksek. 45 milyar lira mertebesinde. Yatırım bütçesinin binde 8'i Düzce'ye ayrılmış durumda. Bunu da İSKİ'nin kendi sayfalarından aldık. Bizim söylediğimiz rakamlar 2025 yılı yatırım bütçesinde ön gördükleri veya ifade ettikleri rakamlardır. Tekrar açık ve net söylüyorum. Düzce'den İstanbul'a giden içme suyunda kanalizasyon ve lağım sularının karıştığı bir gerçektir" şeklinde konuştu.

Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor
Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul\'un içme suyuna lağım karışıyor

Faruk Özlü, İstanbul, 3-sayfa, Düzce, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye başkanından vahim iddia: İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Yalnız Kurt:
    bazı salaklar yorum yapmak için yorum yapmış. iski ye ait olan yatırım ve düzenlemeyi niye düzce belediyesi yapsın. 161 216 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Konu Eko başgan ise herşey mümkün adam üçkağıtın kitabını yazmış Metrobüsü'de 41 lira yaptı TATİL paraları çıktı RABBİM yedirmesin 144 197 Yanıtla
    Apple User:
    ???????????? 0 0
  • Ramazan Ergin:
    ulan kerkenez İstanbullular şu içecek parayı iski kazanacak sizin suyunuzun hattını duzceliler niye ödesin mantik yahu 155 171 Yanıtla
  • Kingsman:
    madem Düzce'de karışıyor sende sorumlusun p...nk iyiki bı belediyeler muhalif oldu her bku atın onlara sanki bir dönem iki dönem önce cennette yaşıyorduk. uln ülke zaten BK gibi yönetiliyor 168 87 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    Ulan sen düzce bediye başkanı değilmişim duzceden karisiyorsa önlemini sen alsana durce 166 85 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    kingsman LN CAHL İSKİ NİN SORUMLULUĞUNDA OLAN MELEN BARAJINA KARIŞMA HAKKI YOK DÜZCE BELEDİYE BAŞKANININ HEPİNİZMİ CHİLSİNİZ YVRUM ŞU YORUMLARINIZI BİRAZ AYIK KAFAYLA YAZIN 174 26 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    BİZİM BAŞKAN BU SIRALAR ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR O KONSER SENİN BU MİTİNG BENİM GÖZÜNDEN KAÇMIŞ OLMALI 90 99 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    düzce diyoki bizim lağım sizin suyunuza karışıyor, ben halledemiyorum, çapım yetmiyor, sen hallediver Ekrem bey 52 87 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Bu salağa kim oy verdiyse adam neyin kafasını yaşıyor anlamadık. 1 gram katkısı olmadı İstanbula. İstanbulu ilgilendirmeyen ne varsa ekrem orada 114 3 Yanıtla
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