Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı - Son Dakika
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Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı

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İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bir belediye meclis üyesi, komşusunun kedisini patlatmaya çalıştığı iddiasıyla istifa etti. Whittlebury Belediye Meclisi üyesi James Garnor, kuş yemliğine yerleştirdiği uzaktan kumandalı patlayıcıyı, 11 yaşındaki kedi Suki'nin üzerinde denediği iddia edildi.

11.02.2025 13:42  Güncelleme: 13:47
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İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yerel bir belediye meclis üyesi, komşusunun kedisini patlatmaya çalıştığı iddiasıyla istifa etmek zorunda kaldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Whittlebury Belediye Meclisi üyesi James Garnor'un, kuş yemliğine yerleştirdiği uzaktan kumandalı patlayıcıyı, 11 yaşındaki tekir kedi Suki'nin üzerinde denediği ortaya çıktı. Nisan 2023'te yaşanan olayda kedinin bıyıkları yandı.

Kedinin sahibi Nikki, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Suki eskiden çok sevecen bir kediydi. Saatlerce kucağımızda oturur, bizimle oynardı. Şimdi travma yüzünden yanımıza bile yaklaşmıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle cezai işlem yapamadı. Bunun yerine olay "anti-sosyal davranış" kapsamında değerlendirildi.

Olay köyde tartışmalara neden oldu. Bazı sakinler kedilerin kuş yemliklerine verdiği zararı öne sürerken, diğerleri bir kamu görevlisinin böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Whittlebury Belediye Meclisi sözcüsü, "Garnor'un istifasını kabul ettik. Hayvan refahı konusunu çok ciddiye alıyoruz ve halkın endişelerini anlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hayvan hakları savunucuları, son dönemde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artmasından endişe duyduklarını belirterek, yetkilileri daha sıkı önlemler almaya çağırdı.

Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı

Birleşik Krallık, Hayvan Hakları, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CHP Northamptonshire Belediyesi Meclis Üyesi. 37 23 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Adamlara bak kedi kediye suikast düzenlediği için istifa ediyor. Türkiye'de 78 kişinin yandığı otelde istifa eden yok. Tren kazasında istifa eden yok. Para için sigortayı dolandırmak için yeni doğmuş bebekleri katledenler hiçbir istifa yok... 26 1 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    oç iste 16 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BUNU YAPAN EN AHLAKSIZ İNSANDIR BENCE KANUNLAR ARTIK BÖYLELERİNE GEREKDİĞİ DERSİ VERMELİDİR 7 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Gs liler:- Belediye Meclis Uyesi Ali Koç un adamı! :) 0 1 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    kediyi elektrik carpiyo yaw GS lilere Ali Koç yaptı der 0 0 Yanıtla
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