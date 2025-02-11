Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı

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Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yerel bir belediye meclis üyesi, komşusunun kedisini patlatmaya çalıştığı iddiasıyla istifa etmek zorunda kaldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Whittlebury Belediye Meclisi üyesi James Garnor'un, kuş yemliğine yerleştirdiği uzaktan kumandalı patlayıcıyı, 11 yaşındaki tekir kedi Suki'nin üzerinde denediği ortaya çıktı. Nisan 2023'te yaşanan olayda kedinin bıyıkları yandı.

Kedinin sahibi Nikki, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Suki eskiden çok sevecen bir kediydi. Saatlerce kucağımızda oturur, bizimle oynardı. Şimdi travma yüzünden yanımıza bile yaklaşmıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle cezai işlem yapamadı. Bunun yerine olay "anti-sosyal davranış" kapsamında değerlendirildi.

Olay köyde tartışmalara neden oldu. Bazı sakinler kedilerin kuş yemliklerine verdiği zararı öne sürerken, diğerleri bir kamu görevlisinin böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Whittlebury Belediye Meclisi sözcüsü, "Garnor'un istifasını kabul ettik. Hayvan refahı konusunu çok ciddiye alıyoruz ve halkın endişelerini anlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hayvan hakları savunucuları, son dönemde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artmasından endişe duyduklarını belirterek, yetkilileri daha sıkı önlemler almaya çağırdı.