Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar - Son Dakika
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Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

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Manisa'da bir adam benzin istasyonunda beklediği sırada aracın bagajından çıkardığı pompalı tüfekle intihar etti. İstasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntü büyük infial yarattı.

21.02.2025 08:59
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Manisa'da bir benzin istasyonunda yaşanan olay, çevrede büyük panik yarattı. Kimliği henüz açıklanmayan bir adam, yakıt almak için istasyona geldikten bir süre sonra aracının bagajından çıkardığı pompalı tüfekle intihar etti. O anlar, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ARACI SIRAYA SOKARAK BİR SÜRE BEKLEDİ

Olay, Manisa'nın merkez ilçelerinden birinde, sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, istasyona gelen adam, aracını sıraya sokarak bir süre bekledi. İlk etapta herhangi bir anormallik gözlenmezken, aracından inerek bagajını açan adam bir anda pompalı tüfeğini çıkararak herkesin gözü önünde tetiğe bastı.

"ADAM SIRADAYDI HEPİMİZ GİBİ BEKLİYORDU"

İntihar anına tanıklık eden istasyon çalışanları ve müşteriler büyük panik yaşadı. Olayın tanıklarından biri, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı; "Adam sıradaydı, hepimiz gibi bekliyordu. Hiç kimse ondan şüphelenmedi. Sonra birden aracının bagajını açtı ve eline tüfeği aldı. Biz daha ne olduğunu anlamadan kendini vurdu. Her şey saniyeler içinde oldu. O an donup kaldık, kimse ne yapacağını bilemedi."

Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis Çelik:
    her yerimiz teksas 28 0 Yanıtla
  • Murat:
    intihar değilde sanki kendine kendine patlamış gibi duruyor 16 4 Yanıtla
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