Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular - Son Dakika
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Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular

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İki kadın arkadaş, beraber video çektikleri esnada yanlarına gelen tanımadıkları bir kişinin ''Memleketten arkadaşım geldi. Beraber bir mekana gireceğiz. Yanımızda kız arkadaşımız olmadan almıyorlar. Bize eşlik eder misiniz?'' şeklindeki teklifiyle neye uğradıklarını şaşırdılar.

09.12.2024 16:54
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En yakın arkadaşıyla anı olsun diye video çeken bir kadın, o esnada yanlarına gelen tanımadıkları bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Hiç tanımadığı kadınların yanına giden şahıs, "Memleketten arkadaşım geldi. Beraber bir mekana gireceğiz. Yanımızda kız arkadaşımız olmadan almıyorlar. Bize eşlik eder misiniz?" teklifinde bulundu. Kadınların her şeyi kameraya kaydettikleri o anda teklifi kabul edilmeyen şahsın ısrarlı tutumu dikkat çekti.

Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular

Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Aytekin:
    Atarlanmacaksın… Çocuk efendice sormuş,yanlış anlaşılmamak için izah veriyor! Erkeklere zorbalığa HAYIR!!! 28 8 Yanıtla
  • Murat:
    ama yanınıza Audi BMW Mercedes ile biri yaklaşsa hayır demez hatta onlardan önce koşarak arabaya geçersiniz.!!!! 10 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Kadın olmadan erkekleri mekana almamak en büyük ayrimcilik. Baba oğul, abi kardes ya da gay çift bir mekana gidemiyorsa yansın bu ulke. 6 1 Yanıtla
  • YoH null:
    tanımadığınız kızlara teklif götürmek yanlış arkadaşlar yapmayın ne diyecek kız geleyim mi inmisin cin misin tanımayan biri teklifini kabul eder mi la belki erkek arkadaşları var belki evliler belki abileri orda biyerde belki babaları orda yanlış 6 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    ne oldu bülbül gibi öterken, sesin kesildi 1 0 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    iğrenç teklif gerçekten 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular - Son Dakika
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