Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

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Trabzon'da özel sektörde çalışan Emre Değirmenci (40), 2022 yılında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33) ile evlendi. Evliliğin beşinci ayında "Ağabeyimin düğününe gideceğim" diyerek memleketine giden Bouzaıne, sırra kadem bastı. Eşinin düğünde takılan altınlarla beraber gittiğini fark eden Değimenci, eşi ailesiyle irtibat kuramadı. Boşanmak için mahkemeye başvuran adam yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alamayınca iki yıldır boşanamadı.

"BAKTIM ALTINLAR DA GİTMİŞ"

Evliliğin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Değirmenci, "2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus'a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon'a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. beş ay sonra memleketinde ağabeyinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınlar gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak iki yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık." dedi.

"NİKAHLI YAŞAMAK ZOR"

Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gittiğini ancak karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece mahkemenin görülmediğini anlatan Değirmenci, "Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun." diye konuştu.

"ANNESİ 3 BİN DOLAR İSTEDİ"

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, "Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi 'Bu iş bitmiştir' dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım' dedik ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı." şeklinde konuştu.

"İKİ SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM"

Değirmenci, "Ben de iki senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.