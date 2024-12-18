Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti - Son Dakika
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Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

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Trabzon'da bir adamın iki yıl önce dünyaevine girdiği Tunus uyruklu eşi, evliliğin beşinci ayında "Ağabeyimin düğününe gideceğim" diyerek memleketine gitti. O günden bu yana sırra kadem basan Tunus uyruklu eşinden haber alamayan adam, "Baktım altınlar da gitmiş. Altınlar gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak iki yıl oldu. İki senedir çaresiz bekliyorum" dedi.

18.12.2024 11:00  Güncelleme: 11:31
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Trabzon'da özel sektörde çalışan Emre Değirmenci (40), 2022 yılında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33) ile evlendi. Evliliğin beşinci ayında "Ağabeyimin düğününe gideceğim" diyerek memleketine giden Bouzaıne, sırra kadem bastı. Eşinin düğünde takılan altınlarla beraber gittiğini fark eden Değimenci, eşi ailesiyle irtibat kuramadı. Boşanmak için mahkemeye başvuran adam yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alamayınca iki yıldır boşanamadı.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

"BAKTIM ALTINLAR DA GİTMİŞ"

Evliliğin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Değirmenci, "2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus'a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon'a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık. beş ay sonra memleketinde ağabeyinin düğünü olduğunu söyledi ve gitti. Gittikten biraz zaman geçtikten sonra irtibatımız kesildi. Baktım altınlar da gitmiş. Altınlar gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak iki yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık." dedi.

"NİKAHLI YAŞAMAK ZOR"

Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gittiğini ancak karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece mahkemenin görülmediğini anlatan Değirmenci, "Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun." diye konuştu.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

"ANNESİ 3 BİN DOLAR İSTEDİ"

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, "Psikolojik sıkıntılarım oldu tabii. Süreç zor. Oraya da gittik, şikayetçi olalım derken nerdeyse suçlu duruma düşüyorduk. Aileyle irtibatımız oldu. Annesi 'Bu iş bitmiştir' dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım' dedik ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı." şeklinde konuştu.

"İKİ SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM"

Değirmenci, "Ben de iki senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum. Yetkililerden bu sürece Allah rızası için müdahil olmalarını, bu duruma el atmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti

3-sayfa, Trabzon, Güncel, Tunus, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beş ay evli kaldığı Tunuslu eşinden iki yıldır boşanamıyor: Altınları da alıp gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vatanperver:
    5 ay kullanmışsın tepe tepe daha ane istiyon olum? Aynı gece dadına bile bahamadan toktlanananlar napsın? 33 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ben de direkten döndüm az kalsın evleniyordum:)) 21 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş olsun dayı oğlu 19 0 Yanıtla
  • Ahmet s:
    boşanırsan nafaka isteyebilir asıl o zaman seyreyle olayı ?????? 13 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS VE CELİKK IN PARMAGI VARDIR 4 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    evlilik mi boş iş molde Bir de evlenelim salaktır 4 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Kız mı kalmadı memlekette ? 1 2 Yanıtla
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