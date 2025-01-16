Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli arasında yer alan Akpolat sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

16.01.2025 07:35  Güncelleme: 08:04
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIĞA ÇIKARILACAK

Adliyeye sevk edilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Akpolat sağlık kontrolleri sonrasında 40 kişiyle birlikte savcılığa çıkarılacak.

AHMET ÖZER'İN İŞLEMLERİ CEZAEVİNDE YAPILIYOR

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

Rıza Akpolat, İstanbul, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Yildiz:
    CHP demek Yolsuzluk Rüşvet Demek 21 47 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Koyunlar yorum yapmaya başlamış. Nereye çekersen oraya gidiyorlar. Asıl hedef üst üste İstanbulu kazanan İmamoğlu. Boşuna demedi sürü başı belediyeleri sallayın diye 27 19 Yanıtla
  • Mikail SÜMENOĞLU:
    A sı B si yok bu işin kim yapıyorsa çeksin cezasını.. 34 2 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    bu adamın hali rüşvet yemeye çok uygun gibi görünüyor zaten yasak aşk yaşayıp sonra da evlenen birisine para lazım yoksa belediye başkanı maaşıyla nereye kadar 11 18 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sorsanız "şerefli onurlu ,ahlak sahibi dürüst insanlar " Makam mevki sahibi olduktan sonra yukarıda belirttiğim vasıfların hiç birini taşımayan insanlar topluluğu . Bu her partili yöneticiler için geçerli . 15 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Fatih Ersan . Şu anda "koyun ,makarnacı " dediğin insanlardan oy isteyeceksiniz seçim zamanı geldiğinde ve bu üslûbunuz ile oy mu alacaksınız ? Ayrıca ! "İnsanlara tepefen bakanın kıçı görünür " bil istedim . 13 3 Yanıtla
  • Sinan K:
    akp li bir başkan görmedim ben soruşturma açılan hep mi chp hiç akp yok mu acil seçim istiyoruz 12 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adamın gayesi bir kerede zengin olmakmış 8 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    elbet bir gün 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Öztürk:
    Bir varmış bir yokmuş milyonlarca yıl önce kara parçasının birisinde dinozorlar yaşarmış bu dinozorlar günün birinde hava çok puslu , sisli ve karlı iken dona kalmışlar hala günümüze kadar gelmişler bunlara heykel adını vermişler :) 1 0 Yanıtla
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