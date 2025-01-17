Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

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İstanbul'da suç örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik sorgusu tamamlanan Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı.

17.01.2025 01:43
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Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Hakimlik sorgusuna alınan isimlerden haklarında adli kontrol talep edilen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ile CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAKİMLİK SORGUSU TAMAMLANAN AKPOLAT'IN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tutuklanması talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Akpolat'ın eşi Yeşim Yankılıç Akpolat, polis eşliğinde hakimlik katından çıkarılan Rıza Akpolat'a sarıldı. Akpolat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Destek için bekleyen CHP'liler, "Başkanım inşallah güzel haberlerle çıkacağız burdan" dedi. Akpolat ise, "Olumlu, olumsuz hiç önemli değil" diyerek karşılık verdi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi. Savcının ayrıntılı sorularına net yanıtlar veren Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır" diyerek suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti. Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:

  • Savcı, "Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?
  • Akpolat: "Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum."
  • Savcı, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?
  • Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır."

"DÜĞÜNDEN GELEN TAKILARLA OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİM"

  • Savcı, "Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?
  • Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem.2 buçuk milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halka temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi de budur. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Emrah Hanlioglu:
    feto taktikleriyle devam eden bu iktidarin sonu yakindir, ilk secimde tarihe gomulecekler ve esamesi bile anilmayacaktir 20 22 Yanıtla
    Serkan Ogur:
    akplide olsa kim caliyorsa savunmayacaksin vatandas olarak bunda bile siyaset yapmayin adam calmasa krali iceri atamaz 14 11
    Ogulcan Kayhan:
    gelen gideni aratırmış imamoğlu ve yavaşı gördük sıra özelde 2 4
  • ahmet demir:
    her haltı ye sonra ben masumum yemezler yedirirler 15 10 Yanıtla
  • Ali:
    azapları bol olsun 5 6 Yanıtla
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