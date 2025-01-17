Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik sorgusuna alınan isimlerden haklarında adli kontrol talep edilen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ile CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanması talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Akpolat'ın eşi Yeşim Yankılıç Akpolat, polis eşliğinde hakimlik katından çıkarılan Rıza Akpolat'a sarıldı. Akpolat'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Destek için bekleyen CHP'liler, "Başkanım inşallah güzel haberlerle çıkacağız burdan" dedi. Akpolat ise, "Olumlu, olumsuz hiç önemli değil" diyerek karşılık verdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi. Savcının ayrıntılı sorularına net yanıtlar veren Akpolat, "Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır" diyerek suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti. Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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