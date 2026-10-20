Beylikdüzü'nde balkondan sarkan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde balkondan sarkan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı

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Beylikdüzü'nde akşam üzeri üçüncü kattaki dairenin balkonuna çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler battaniyeyle önlem alırken polis ve itfaiye sevk edildi; balkondan sarkan kişi, ailesinin kollarından tutup yukarı çekmesiyle içeri alındı.

Beylikdüzü'nde bir kişi, üçüncü kattaki dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Camdan sarkan şahsı ailesi, kollarından tutarak engelledi.

Olay, akşam üzeri Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 15. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonuna çıkan kişi, balkon duvarının üzerine çıktı. Durumu fark eden sokak sakinleri, şahsın düşme ihtimaline karşı battaniye ile önlem almaya çalıştı. Balkondan aşağıya doğru sarkan kişi için polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise şahsın atlama ihtimaline karşı battaniye tutarak önlem aldı. İntihar girişiminde bulunan kişi, ailesinin kollarından yukarı çekerek müdahalesiyle içeri alındı. Yaşanan panik ve müdahale anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde balkondan sarkan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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