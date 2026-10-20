Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

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Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta saat 22.50'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla diğer binaların çatılarına sıçramadan söndürüldü. Binada hasar oluşurken soğutma çalışmaları sürüyor, müdahale anları havadan görüntülendi.

Beyoğlu Taksim'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki çatılara sıçramadan söndürülürken, çalışmalar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, diğer binaların çatılarına sıçramadan söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Sadri Alışık3. SayfaGüvenlikİtfaiyeBeyoğluTaksimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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