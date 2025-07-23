İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bereketzade Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın zemin katında faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Üst katında da kırtasiye-ambalaj alanında hizmet veren bir işletmenin yer aldığı bina, patlamanın ardından çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki incelemeleri sürüyor.
Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, meydana gelen patlama anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin 2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Binanın giriş katındaki büfeci Salih Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeriden, benim oradan bir patlama sesi gelmiş. Tüp patlamıştır muhtemelen, net olarak bilmiyorum. Sonuçlar çıkmadan daha fazla şey söylemek yanlış olur." dedi.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada - Son Dakika
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