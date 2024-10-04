Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı 'pes artık' dedirtti - Son Dakika
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Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı 'pes artık' dedirtti

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Beyoğlu'nda 25 yaşındaki İremşan A.'yı takip edip kadının üzerine yürüyen ve tecavüz etmeye çalışan şüphelilerden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Semir Tarhan isimli şahsın 11 Ağustos tarihinde yaptığı paylaşımda "Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık olabilir" yazdığı ortaya çıktı.

04.10.2024 15:21
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Beyoğlu'nda iki kişi, bir kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan kadının şikayetçi olması üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Kadını taciz eden sapıklardan biri olan Semir Tarhan'ın 11 Ağustos'ta yaptığı 'ahlak temalı' paylaşımı "pes artık" dedirtti. Çocukların ahlaklı yetiştirilmesi gerektiğini yoksa oruç tutan bir sapık olabileceğini yazan Tarhan'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

Tarhan'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor "Çocuklarımızı ibadetten önce ahlaklı olmayı öğretelim. Çünkü çocuklarımız, namaz kılan bir hırsız, oruç tutan bir sapık, hacca giden bir yalancı, kurban kesen bir tefeci, şahadet getiren bir terörist olabilir."

Beyoğlu sapıklarından birinin \'ahlak\' paylaşımı \'pes artık\' dedirtti

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı 'pes artık' dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı 'pes artık' dedirtti - Son Dakika
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