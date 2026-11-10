Beyoğlu'nda ticari taksi alev aldı, tramvay seferleri durduruldu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ticari taksi alev aldı, tramvay seferleri durduruldu

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Beyoğlu Kemeraltı Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında seyir halindeki ticari taksinin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü yolcuyu indirirken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; cadde kapatıldı ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri tedbir amaçlı durduruldu.

Beyoğlu'nda, seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı. Sürücü, yolcuyu indirirken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Y. yönetimindeki 34 TJU plakalı ticari taksinin motor bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekti ve yolcusunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddeyi kapatırken, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay seferlerini de tedbir amaçlı durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yanan taksinin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı ve tramvay seferleri yeniden başladı.

Öte yandan ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbulOtomobilBağcılar3. SayfaİtfaiyeBeyoğluUlaşımGüncelSon Dakika

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