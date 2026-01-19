Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
19.01.2026 18:18  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Haber Videosu

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan ve provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı.

ATLAS'IN AİLESİNE TEHDİT MESAJLARI ATTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan ve sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili soruşturması devam ediyor. Dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece, soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul dışında başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin ise savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul, Çağlayan, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 6480Mahide 6480Mahide:
    ruh hastası çok fazla ülkemizde.. Canı yanmış bir anneye, sahipsiz bir anneye hep beraber destek olalım.. Başımızdakiler birbirini yemekten halkı unuttular.. 158 2 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    bu tür insanları denek olarak kullanmaları lazım. 72 0 Yanıtla
  • My52y93. My52y93.:
    Televizyonda hemen hemen her dizide bir mafyacılık, silahlı çatışma, adam yaralama, öldürme, lüks hayatlar sonra çocuklar bunları görüyor bunları yapınca hiçbir şey olmayacağını sanıyor. RTÜK şu dizilere bir el atsa artık, saçma sapan bir yere gidiyor. 55 0 Yanıtla
    199715 199715:
    RTÜK bunlardan oluşuyor, daha farketmedin mi? 2 1
    Barış Yılmaz Barış Yılmaz:
    Bu insalar da akıl yok mu biz de izliyoruz biz niye yapmıyoruz kişinin niyeti varsa bunu diziye yansıtmak saçma 0 1
  • Sadettin Erturk Sadettin Erturk:
    insanın kalbinden Allah çıkarsa yerine hiçbir şey dolduramaz doldursa da insanın iki dünyasını Zindan eder bütün insanlıkça adi suç işlediği tespit edilenler için Ötenazi yapılıp organları ihtiyaç Duyanlara paylaştırılmalı 26 0 Yanıtla
  • Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer:
    idam idam idam 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
İstanbul’da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı Deniz kırmızıya boyandı Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı! Deniz kırmızıya boyandı

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 00:57:21. #7.11#
SON DAKİKA: Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.