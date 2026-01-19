Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

My52y93.:

Televizyonda hemen hemen her dizide bir mafyacılık, silahlı çatışma, adam yaralama, öldürme, lüks hayatlar sonra çocuklar bunları görüyor bunları yapınca hiçbir şey olmayacağını sanıyor. RTÜK şu dizilere bir el atsa artık, saçma sapan bir yere gidiyor.

Yanıtla

199715: RTÜK bunlardan oluşuyor, daha farketmedin mi?