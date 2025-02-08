Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

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İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlundan acı haber geldi. Küçük çocuk yaşamını yitirdi.

KAVGA BİT PAZARINDA ÇIKTI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İTALYAN ŞEFİN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.