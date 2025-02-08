Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

Geniş Video İzle

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında geçtiğimiz haftalarda bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu, yaşam savaşını kaybetti.

08.02.2025 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlundan acı haber geldi. Küçük çocuk yaşamını yitirdi.

KAVGA BİT PAZARINDA ÇIKTI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

BIÇAKLA SALDIRDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İTALYAN ŞEFİN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Bizene yaaaa 0 210 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    gençlik ne hale geldi yazık 42 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    cok üzüldüm ya gencecik bir fidandı ailesine sabırlar diliyorum 38 0 Yanıtla
  • Ümit Onur:
    Yazık ateş düştüğü yeri yakar bu gençlik nereye gidiyor.. Allah herkesin evladını ana babasına bağışlasın 21 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    imandan ahlaktan yoksun bir toplum kendi felaketini kendisi hazırlar. 17 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu nasıl bir vahşet ve rahatlık, güpegündüz kalabalık içinde,yazıklar olsun. 15 yaşındaki bir çocukla ne derdin olur it herif. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:35:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.