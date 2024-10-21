Atv'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümünde sorulan Sergen Yalçın sorusu programın o bölümüne damga vurdu.
Soruları teker teker bilerek iilerleyen başarılı yarışmacı Çağrı Uslu, 300 bin TL değerindeki onuncu soruyu da doğru cevaplayarak 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.
Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu çıktı. Soru'nun doğru cevabı olan Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını doğru bilen fakat cevaplamayan yarışmacı çekildiği için 300 bin lira kazandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu - Son Dakika
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