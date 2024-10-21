Bildi ama cevap vermedi, Milyoner\'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Atv'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümünde sorulan Sergen Yalçın sorusu programın o bölümüne damga vurdu.

500 BİNE KADAR GELDİ

Soruları teker teker bilerek iilerleyen başarılı yarışmacı Çağrı Uslu, 300 bin TL değerindeki onuncu soruyu da doğru cevaplayarak 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

DOĞRU BİLDİ AMA CEVAP VERMEDİ

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu çıktı. Soru'nun doğru cevabı olan Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını doğru bilen fakat cevaplamayan yarışmacı çekildiği için 300 bin lira kazandı.