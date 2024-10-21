Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu - Son Dakika
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3.Sayfa

Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu

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ATV'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Sergen Yalçın sorusu gündem oldu. Yarışmacı Çağrı Uslu, 500 bin TL değerindeki, ''Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?'' sorusunu doğru bildiği halde cevap vermeyerek 300 bin TL ile yarışmadan çekildi.

21.10.2024 11:51  Güncelleme: 11:58
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Atv'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümünde sorulan Sergen Yalçın sorusu programın o bölümüne damga vurdu.

500 BİNE KADAR GELDİ

Soruları teker teker bilerek iilerleyen başarılı yarışmacı Çağrı Uslu, 300 bin TL değerindeki onuncu soruyu da doğru cevaplayarak 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

DOĞRU BİLDİ AMA CEVAP VERMEDİ

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu çıktı. Soru'nun doğru cevabı olan Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını doğru bilen fakat cevaplamayan yarışmacı çekildiği için 300 bin lira kazandı.

Bildi ama cevap vermedi, Milyoner\'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu

Sergen Yalçın, Televizyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ozcan ozmercan:
    Sorular Genel kültür ile alakalı değil Para vermemek ile alakalı. 48 2 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    yakında annesinin kızlık soyadınıda sorarlar 31 1 Yanıtla
  • Cemil Ugun:
    kepçe kulak sergen Yalçın 12 11 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Kenan Işık'tan sonra yarışma tamamen film olarak gösterime giriyor. ne yarışmacı yarışmacı, ne de para gerçek. 10 2 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    Ali Rıza Sergen Yalçın 10 1 Yanıtla
  • Tahsin Uçak:
    Bu bölümü izledim oktay Kaynarca adam cevap vermesin diye elinden geleni yaptı 7 0 Yanıtla
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