Bilecik Osmaneli\'de bir adreste yapılan aramada 3 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Osmaneli'de bir adreste yapılan aramada 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde bir adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 1 gram esrar ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheliler hakkında TCK'nın 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde bir şüpheliye ait adreste arama gerçekleştirildi. Aramada 1 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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