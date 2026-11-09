Bilecik Osmaneli\'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, evin yıkımına başlandı

Bilecik Osmaneli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, evin yıkımına başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımına başlanırken, ev sahiplerinin şikayeti bulunmuyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde yangın çıktı.
Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Erdoğan'a (51) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımına itfaiye ve belediye ekiplerince başlandı. Ev sahiplerinin olayla ilgili herhangi bir şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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