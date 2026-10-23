Bilecik'te 61 öğretmenin telefonuna Hayat 112 ve Okul Acil yüklendi - Son Dakika
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Bilecik'te 61 öğretmenin telefonuna Hayat 112 ve Okul Acil yüklendi

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Bilecik\'te 61 öğretmenin telefonuna Hayat 112 ve Okul Acil yüklendi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 61 öğretmene Hayat 112 ve Okul Acil arayüzünü tanıttı. Edebali Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve TOKİ okullarındaki öğretmenlerin telefonlarına uygulamanın yüklenmesine destek verildi.

Bilecik'te 61 öğretmene Hayat 112 uygulaması tanıtılırken, uygulama içerisindeki 'Okul Acil' arayüzünün telefonlarına yüklenmesine destek sağlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda güvenliğin artırılması ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Edebali Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ile TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan 61 öğretmene "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgi verildi. Okul yönetimleriyle yapılan görüşmelerde güvenlik konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında ayrıca Hayat 112 uygulaması ve uygulama içerisindeki 'Okul Acil' arayüzü tanıtılarak öğretmenlerin telefonlarına yüklenmesine yardımcı olundu.

Çalışmayla okullarda güvenliğin güçlendirilmesi, kurumlar arası iletişimin artırılması ve acil durumlarda hızlı müdahale imkanlarının geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTeknolojiGüvenlik3. SayfaBilecikGüncelEğitimSon Dakika

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