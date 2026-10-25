Bilecik'te 65 veliye güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda düzenlenen 3 veli toplantısına katıldı. Toplantılarda 65 veliye akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, programda velilerin konuya ilişkin soruları polis ekipleri tarafından yanıtlanırken, çocukların güvenliği konusunda ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verildi.