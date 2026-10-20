Bilecik\'te jandarma, Merkez ve Osmaneli okullarında güvenli internet eğitimi verdi

Bilecik'te öğrencilere güvenli internet ve suçtan korunma eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki okullarda güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanması ve çocukların karşılaşabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ile siber güvenlik konularında bilgiler aktarılırken, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Soy tarafından da jandarma mesleği tanıtıldı.