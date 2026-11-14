Bilecik\'te tır otomobile çarptı, araç 50 metre sürüklendi ve 4 kişi yaralandı

Bilecik'te tırın çarptığı otomobilin yaklaşık 50 metre sürüklendiği trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bilecik D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan 52 AEZ 375 plakalı Okan Ş. idaresindeki tır, aynı yönde ilerleyen 34 SK 8894 plakalı Bilal D. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Amine D., Muhammet Yamaç D., Yüsra Ç. ve Meryem Ç. yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.