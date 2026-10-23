Bilecik\'te uyuşturucu ticareti zanlısı 8 yıl 4 ay cezayla cezaevine gönderildi

Bilecik'te 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalaması olan şahıslar üzerinde bir çalışma yapıldı. Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.