Bilecik\'te uyuşturucu ticareti zanlısı 8 yıl 4 ay cezayla cezaevine gönderildi

Bilecik'te uyuşturucu ticareti zanlısı 8 yıl 4 ay cezayla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalaması olan şahıslar üzerinde bir çalışma yapıldı. Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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