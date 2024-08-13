Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan hakkında karar çıktı. Önceki gün gözaltına alınması sonrası bugün adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.08.2024 16:01
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Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Arda K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

TUTUKLANDI

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken 18 yaşındaki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

"ÇATILARA ÇIKARAK ETRAFI GÖZLEMLEMİŞ"

Öte yandan CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Eskişehir'deki olayın ayrıntılarını anlattı. Bekmezci, "O dehşet anlarının yaşandığı yerdeyiz. Burası Tepebaşı Uluönder Mahallesi. Saldırgan, bilgisayar oyununu oynadıktan sonra bu noktaya geldi. Bu binanın boş alanında kıyafetlerini değiştirdi ve kaskını çelik yeleğini taktı, ardından caminin bulunduğu kısma doğru ilerledi. Çocuğun oynadığı oyun kesici aletlerle ilgili oyundu. Sabah erken saatlerde buraya geldik, vatandaşlarla konuşma fırsatı bulduk. Vatandaşların dediklerine göre saldırgan daha önce bu noktaya gelmiş, çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş. Kıyafet değiştirdikten sonra cami parkına hareket etti. Elinde biber gazı, bıçak ve pala vardı. Girdikten sonra koşarak ilerledi. İçeride park ve oyun alanları var. Vatandaşlar çay içip sohbet ediyordu. Buraya gelip sağa sola bakıp bir kişiyi bıçakladı, daha sonra ilerleyip bir kişiyi daha bıçakladı. Sonraki hedefi de tramvay durağı oldu. Orada da bir kişiyi bıçakladı. Toplamda 5 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bekmezci, "Saldırganı görev yerine giden polis memuru fark edip takip ederek yakalıyor. Bugün burası ıssız. Çocukları göremiyoruz. Saldırgan gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor. Dikkat çeken bir detay vardı; saldırganın daha önce saldırıyı planladığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Duşumu alıp ekipmanlarımla dışarı çıkacağım, arabayla ya da toplu ulaşım aracıyla saldırıyı gerçekleştireceğim yere gidip kıyafetlerimi değiştireceğim. Baltamı yeleğimi alıp herkese saldırıyorum' ifadelerini kullanmış." dedi.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

"KENDİ HALİNDE BİR AİLENİN ÇOCUĞU"

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Arda K.'nin 3 yıl öncesine kadar Uluönder Mahallesi'nde yaşadığını belirten Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan bir tanesi. İnternetten okuduğumuza göre çocuğu anneanneyle dede büyütmüş. Gördüğüm kadarıyla aile de ilgileniyordu tabii ama bilemiyoruz. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdığı vardır. Çünkü çocukluğu burada geçti. Olayda çay bahçesindeki yaşlıları seçmiş." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

"YARALI OLAN BİR KİŞİYE MENDİL UZATTIM"

Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı: "Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinde kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan vardı. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı."

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Bilgisayar, Eskişehir, Tepebaşı, 3-sayfa, Çay, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Duran CELIK: Yazık ya, çocuğu tutuklamışlar 4 34 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ahmet duran dua et çocuk sana denk gelmemiş 19 1 Yanıtla
  • Sezo runay: Ne çocuğu aklı kesecek yaşta dersini alacakki bidaha yeltenmesin içerde vilede sallasın pas pas yapsın bir işe yarar 14 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: bizde Gta oynadık ama kimseyi piçaklamadik. 7 0 Yanıtla

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