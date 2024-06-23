Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği anız yangınının nedeniyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

RAPORA GÖRE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ELEKTRİK DİREĞİ

Yangınla ilgili basında yer alan bilirkişi raporunun, uzman görüşüne dayanan harici bilirkişi raporu olduğu açıklandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrik direği olabileceği belirtildi.

"MAHKEME TASDİKLİ OLMAYAN UZMAN GÖRÜŞÜ"

Bölgede olayı takip eden hukukçular Haberler.com'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "İddia edilen bilirkişi raporu mahkeme tasdikli rapor olmayıp mütalaa dediğimiz( uzman görüşü) rapordan ibarettir. Savcılık onaylı soruşturma kapsamında rapor henüz alınmamış olup bu hafta içi alınması beklenmektedir. En büyük sıkıntı bayram nedeniyle adliyelerin tatil olmasıdır. Savcılık soruşturması kapsamında detaylı keşif ve delil tespitleri ile beraber bilirkişi raporu sunulacaktır."

DEDAŞ "ELEKTRİK DİREĞİ" İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan bölgenin elektrik dağıtımını yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), yangının çıkış elektrik hatları olduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. İddiaları yalanlayan DEDAŞ şunları söylemişti: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık.

Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."