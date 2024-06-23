Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış - Son Dakika
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Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

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Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınıyla ilgili basında yer alan bilirkişi raporunun harici bilirkişi raporu olduğu açıklandı. Rapora göre yangının çıkış kaynağının elektrik direği olabileceği belirtilirken, Haberler.com'un bölgeden edindiği bilgiye göre raporun uzman görüşüne dayandığı, savcılık onaylı olmadığı öğrenildi. Savcılık onaylı bilirkişi raporunun ise hafta içi yapılacak keşfin ardından açıklanması bekleniyor.

23.06.2024 19:55
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği anız yangınının nedeniyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

RAPORA GÖRE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ELEKTRİK DİREĞİ

Yangınla ilgili basında yer alan bilirkişi raporunun, uzman görüşüne dayanan harici bilirkişi raporu olduğu açıklandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrik direği olabileceği belirtildi.

"MAHKEME TASDİKLİ OLMAYAN UZMAN GÖRÜŞÜ"

Bölgede olayı takip eden hukukçular Haberler.com'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "İddia edilen bilirkişi raporu mahkeme tasdikli rapor olmayıp mütalaa dediğimiz( uzman görüşü) rapordan ibarettir. Savcılık onaylı soruşturma kapsamında rapor henüz alınmamış olup bu hafta içi alınması beklenmektedir. En büyük sıkıntı bayram nedeniyle adliyelerin tatil olmasıdır. Savcılık soruşturması kapsamında detaylı keşif ve delil tespitleri ile beraber bilirkişi raporu sunulacaktır."

DEDAŞ "ELEKTRİK DİREĞİ" İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan bölgenin elektrik dağıtımını yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), yangının çıkış elektrik hatları olduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. İddiaları yalanlayan DEDAŞ şunları söylemişti: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık.

Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Diyarbakır, Mazıdağı, Mardin, Dicle, Çınar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Harun Çelik: Dedaş kesin dille yalanlamıştı noldu ? Bütün zarar ziyanı ve ölüm tazminatlarını ödemeli özel şirket sonuçta 46 6 Yanıtla
  • Mehmet Esim: İlahi adalet bir gün tecelli eder... 32 5 Yanıtla
  • Anil Simsek: kaçak elektrik mi 16 13 Yanıtla
  • Dobraca: O zaman bu işin sorumlusu Dedaş ya da Dedaşı bölgeye sokmayanlardır. 24 5 Yanıtla
    Erol MARASLI: Diyarbakır bölgesinde 8 yıl kaldım kamu görevlilerinden başka elektrik faturası ödeyen neredeyse yok.herkes kaçak elektrik kullanıyor.yazın bir evde en az 2 klima çalışıyor,kliması olmayan her odaya vantilatör koyuyor bu sebeple trafolara aşırı yüklenme oluyor ve kaç defa trafolar patladı.ben bölge ayrımı yapmadan diyorumki kim olursa olsun kaçak elektrik kullanan ALLAH dan bulsun 11 2
  • Atilla Avan: Vefat edenlere Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine sabırlar diliyorum.... 23 2 Yanıtla
  • mustafa taner özal: aşırı yüklenmeden kaçak elektrik kullannıyorlar kablolar bile dayanamadı sonuç ortada 7 3 Yanıtla
    Mehmet Kartal: Yalanında bi edabı var elektrik saatleri direklere bağlıdır o yüzden kaça kullanamıyor kimse bu kadar yalanı pes 0 0
  • Gursel kalen: Kaçak Elektirik kullananların parasını ödeyen vatandaşlardan alan bir saçma düzen var. Buradaki zararı asla ödeyemezler 15 vatandaş yanarak ölmüş bu parayla gelecek şeyler değil. Yaralıların ve zarara uğrayan vatandaşların birazda olsa sızılarını dindirmek için her kes üzerine düşeni yapmalı. Sebep olanlarda en ağır şekilden cezalandırılmalı. 7 1 Yanıtla
  • Semih Köse: Bizde yedik. Asla inanmam buna. 4 3 Yanıtla
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