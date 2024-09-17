Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran\'ın ifadesinde gözden kaçan detay

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken gözaltına alınan yenge Hediye Güran ve iki kişi şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANNE İLE ENES ARASINDA BOĞUŞMA OLMUŞ

Narin'in amcasının karısı olan Hediye Güran'ın ilk ifadesinden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hediye Güran, "Enes ile anne Yüksel Güran arasında bir arbede boğuşma yaşandı ben bunu gördüm" dedi.

"DURDURMAK İÇİN OĞLUNU ISIRDI"

Emekli polis İsa Altun, Sözcü TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunurken Hediye Güran'ın bu itirafı sonrasında en güçlü senaryonun Narin'i ağabey Enes'in öldürmesi olduğunu aktardı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olabileceğini vurgulayan Altun, "Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor" ifadelerine yer verdi.

ANNENİN DİŞ YAPISININ ÖRNEKLERİ ALINDI

Tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.

ABİSİNDEN BAŞVURU

Şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran, kardeşinin cinayetiyle ilgili destek için Diyarbakır Barosu'na başvurdu.