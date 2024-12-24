Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet Köyü yakınında 00.30 sıralarında Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Feci kazada yeni atanan doktor Osman Zeki Tuncel (26) ile eşi Emine Tuncel (20) hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Genç doktorun yakın zamanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Tuncel'in yakın zamanda çekilen görüntülerinde, arkadaşlarıyla enstrüman çalıp şarkı söylediği görüldü. Bir kişinin keman çaldığı bir kişinin şarkı söylediği görüntülerde, genç doktorun ney üflediği anlar yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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