Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı

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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç doktor Osman Zeki Tuncel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tuncel'in arkadaşlarıyla beraber enstrüman çalıp şarkı söylediği görüldü.

24.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:26
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet Köyü yakınında 00.30 sıralarında Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Feci kazada yeni atanan doktor Osman Zeki Tuncel (26) ile eşi Emine Tuncel (20) hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Genç doktorun yakın zamanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
Doktor Osman Zeki Tuncel (en solda)

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Tuncel'in yakın zamanda çekilen görüntülerinde, arkadaşlarıyla enstrüman çalıp şarkı söylediği görüldü. Bir kişinin keman çaldığı bir kişinin şarkı söylediği görüntülerde, genç doktorun ney üflediği anlar yer aldı.

Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
Bingöl\'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Buğra Demir:
    Bir nefeslik dünya... 5 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Tanrı varsa gunahlarini bagislasin. belki de bir bebek olarak yeniden doğdu bile. 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    bir hekim kolay yetişmiyor. Allah ailesine sabır versin. Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bingöl'deki kazada hayatını kaybeden doktorun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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