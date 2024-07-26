Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

26.07.2024 18:33
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

BİNGÖL'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Bingöl halkı panik yaşadı. Sarsıntı Bingöl'ün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ömer tektaş: Geçmiş olsun Allah bir daha göstermesin 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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