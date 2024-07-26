Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Deprem nedeniyle Bingöl halkı panik yaşadı. Sarsıntı Bingöl'ün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
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