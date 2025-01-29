Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı. Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı. Bir diğer acı haber ise Adana'dan geldi. Grip nedeniyle eczaneye giden 22 yaşındaki genç kadın, kendisine hazırlanan serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

29.01.2025 20:52  Güncelleme: 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk arasında "atom" ya da "vitamin eklenmiş serum" olarak bilinen tedavi yöntemiyle ilgili iki acı haber art arda geldi.

SARI SERUMDAN SONRA FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar'da bir kişinin grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İddiaya göre Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BİR ACI HABER DE ADANA'DAN GELDİ

Sarı serum faciasına ilişkin bir ölüm haberi de Adana'dan geldi. Ekol Tv'nin haberine göre; evli ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, grip belirtileri nedeniyle mahalledeki bir eczaneye gitti. İddiaya göre, eczane kalfasından kendisine serum yapmasını istedi. Kalfanın, içinde Novalgin'in de bulunduğu 10 farklı ilacı karıştırarak bir serum hazırladığı öne sürüldü. Serumu aldıktan kısa süre sonra genç kadın fenalaştı.

Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan Yüksekbaş, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eczane kalfası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERUMUN İÇERİĞİ İNCELENİYOR

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, serum içeriği ve ölüm sebebi detaylı incelemeye alındı. Olay, eczanelerde hazırlanan sarı serumlarla ilgili yapılan uyarıların önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, halk arasında "atom" ,"vitamin eklenmiş serum" ya da "sarı serum" olarak bilinen tedavi yöntemine ilişkin önemli bir uyarı yaptı. Bakanlık, vatandaşların bu tür serumların yalnızca hekim tarafından ve zaruri durumlarda uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, alerjik reaksiyonların hayati tehlike yaratabileceği için hastane ortamında tıbbi müdahale gerektiği de hatırlatıldı. Uzmanlar, bu uyarıları dikkate alarak, herhangi bir serum tedavisi uygulanmadan önce mutlaka bir uzmandan onay alınması gerektiğini belirtiyor.

Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

3-sayfa, Eczane, Alerji, Gündem, Sağlık, Adana, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Gürbüz:
    bizimkiler serumun da sahtesini yapar 49 1 Yanıtla
  • Kozmik lemur:
    eczane de serum nasıl takılıyor 22 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kimlere emanetiz vay arkadaş Bu sende olabilirdin bende bu yorumu okuyanlardan biride 23 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    serumu sonradan sarı bir sıvı karışımı yapıyorlar demekki fenalık yapıyor daha yaptırmam serumu 19 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    özel hastaneler kapatılsın kardeşim, kebapçı kafası ile Hastane mi iletilir 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.