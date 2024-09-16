Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya'dan - Son Dakika
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Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya'dan

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Antalya'da bir çift, güpe gündüz uygunsuz hareketlerde bulunurken kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken çift, kimseye aldırış etmeden uygunsuz davranışlara devam etti.

16.09.2024 13:56  Güncelleme: 15:19
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Antalya'daki Muratpaşa ilçesinden genç bir çift, parkta uygunsuz hareketlerde bulunurken görüldü. Videodaki çiftin davranışları, cep telefonu kameralarına yansırken bölge sakinleri tepki gösterdi.

Antalya'nın ünlü Cam Piramit etkinlik alanında çekilen görüntüler, eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntüler, kısa bir süre önce yine Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı. Vatandaşların eleştirilerine maruz kalan çiftin videosu infial yaratmıştı.

Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya\'dan

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Son Dakika 3.Sayfa Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya'dan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Emrullah Güllü:
    hayvanlar alemi 140 4 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Özgürlük Özgürlük naraları sayesinde bunlar... 98 23 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İnsanların inandığı bir çok din vardır. Ama "AHLAK" tek dir ,o da kayboldu . 108 7 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    artık turkiyede moda oldu önüne gelen pompacı oldu valla 109 4 Yanıtla
  • Ufuk Temel:
    Bunları bize normalleştiriyorlar 95 2 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Son zamanlarda çok arttı Devlet cezai müeyyide uygulamalı aksi halde önüne geçemez. 80 4 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay:
    Almanya da bile yasak, kanunda cezasi var 72 4 Yanıtla
  • Yılmaz:
    piyasaya şimdide bunlar çıktı 55 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    kadın uçuyor durdurabilene aşk olsun 34 8 Yanıtla
  • sait turk:
    birşey değil, avrupa diye özeniyoruz ya! buradada parklarda olur böyle şeyler polis tutsa bile bir uyarı verir olur biter, alan razı, veren razı ise 12 18 Yanıtla
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