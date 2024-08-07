Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir genç kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin yankıları sürerken aynı mecrada benzer bir video daha paylaşıldı.
Görüntülerde bir kadının teyzesi olduğunu iddia ettiği bir çocuğu defalarca dudağından öptüğü görülüyor. Tepki çeken görüntülerin devamında kadının, çocuğa "Güzel mi?" diye sorması ise skandalı farklı bir boyuta taşıdı.
Kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşan videonun altına "Şimdi bu taciz değil mi?", "Pedefoli değil mi bu?", "Ahlakın varsa normal değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcılarını da emniyeti etiketleyerek kadın hakkında adli işlem yapılmasını istedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu - Son Dakika
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