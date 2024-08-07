Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu - Son Dakika
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Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu

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Teyzesi olduğunu iddia ettiği küçük çocuğu defalarca dudağından öpen kadının videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerde kadının dudağından öptüğü çocuğa ''Güzel mi?'' diye sorması da dikkatlerden kaçmadı.

07.08.2024 16:41
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Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir genç kadının çocuk yaştaki kuzeniyle dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin yankıları sürerken aynı mecrada benzer bir video daha paylaşıldı.

DUDAĞINDAN ÖPTÜ, "GÜZEL Mİ?" DİYE DE SORDU

Görüntülerde bir kadının teyzesi olduğunu iddia ettiği bir çocuğu defalarca dudağından öptüğü görülüyor. Tepki çeken görüntülerin devamında kadının, çocuğa "Güzel mi?" diye sorması ise skandalı farklı bir boyuta taşıdı.

"ŞİMDİ BU TACİZ DEĞİL Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşan videonun altına "Şimdi bu taciz değil mi?", "Pedefoli değil mi bu?", "Ahlakın varsa normal değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcılarını da emniyeti etiketleyerek kadın hakkında adli işlem yapılmasını istedi.

Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi \'\'Güzel mi?\'\' diye de sordu

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Son Dakika 3.Sayfa Bir bitmediniz! Küçük çocuğu defalarca dudağından öptü, yetmedi ''Güzel mi?'' diye de sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ahmet Duran CELIK: Instagram tek başına kapatılması anlamsı tik tokta kapatılsın. Alayı kapatılsın 451 20 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Abartmayın yaa. Çocukları dudağından öpen kadın akrabalar her zaman var. 68 316 Yanıtla
  • Çuvaldız: bunu erkek yapsa birde üstüne mahallesinden dayak yer 20 yılla yargılanıp çoktan hapse girer di 310 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Aklı fikri uçkurunda olan buna taciz der olmayan da çocuk sevgisi evlat sevgisi der konu bu 62 176 Yanıtla
  • Hasan 78: sosyal medya bunun için kapatılsın!!! 211 14 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Dinen caizdir. 14 165 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ahlaksız medya kapatılmadığı sürece bu zihniyet de değişmez 156 13 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: rezalet 135 20 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Tiktoktan para kazanacağız diye 146 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Zevke geliyor kadin 84 26 Yanıtla
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